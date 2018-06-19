Госдума поддержала законопроект о приоритете в предоставлении отпуска многодетным родителям

Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в первом чтении законопроект о приоритете в предоставлении отпуска многодетным родителям.

Автором инициативы является депутат Госдумы от КПРФ , глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева

«Настоящим законопроектом предлагается скорректировать порядок очередности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, предоставив приоритет лицам, имеющим трех и более детей. Введение возможности самостоятельного выбора многодетными родителями удобного времени использования ежегодного оплачиваемого отпуска даст им возможность более активно участвовать в воспитании детей, а кроме того, с большей вероятностью позволит совместить время отдыха обоих работающих родителей, что увеличит для них возможность полноценного отдыха», — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что политика, направленная на поддержку детства является приоритетом для социального развития России. «В рамках реализации этой политики одним из основных направлений по улучшению демографической ситуации выделена необходимость увеличения количества семей с тремя и более детьми, для которых должен быть установлен режим наибольшего благоприятствования», — уточняется в документе.