До конца года в Щукине откроется новый детский сад

Детский сад на улице Маршала Новикова, владение 9 откроется до конца текущего года. Садик сможет принять 200 малышей.

— Сейчас идут отделочные работы и благоустройство территории. Там будет много зелени: деревья, газоны, цветники, которые делают садик уютным, — написал мэр Москвы Сергей Собянин в своём микроблоге в Твиттере.

Трёхэтажное здание детсада рассчитано на восемь групп по 25 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Группы организуют отдельными блоками, в их составе будут раздевалка, игровая, спальня, туалет и буфет. Кроме того, в здании обустроят залы для музыкальных и физкультурных занятий, помещение для универсальной кружковой на 20 мест, столовую и медицинский кабинет.

Детский сад смогут посещать дети с ограниченными возможностями. Для их беспрепятственного передвижения по зданию и прилегающей территории созданы все условия. На территории детского сада установят теневые навесы. У частки для прогулок оснастят покрытием из резиновой крошки.