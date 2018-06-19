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В Митине для детей проведут урок мужества «Парад Победы — 1945»
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В Митине для детей проведут урок мужества «Парад Победы — 1945» 

Префектура СЗАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В детской библиотеке №238 района Митино в среду, 20 июня, состоится урок мужества «Парад Победы — 1945». Библиотекари расскажут детям о начале Великой Отечественной войны, переломных моментах военных действий. Юные читатели увидят кадры кинохроники с Парада Победы на Красной площади в 1945 году.
— Одна из улиц Митина названа в честь героя войны генерала Белобородова, в районе установлена памятник зенитке. Думаю, что детям будет интересно узнать эти факты, — отметила начальник отдела маркетинга и рекламы Централизованной библиотечной системы СЗАО Татьяна Иванова. — Также ребята смогут поучаствовать в викторине «Солдаты» и мастер-классе на лучшее раскрашивание фуражки.
Урок мужества пройдет по адресу: улица Барышиха, дом 21. Начало в 11.00. Вход свободный.
Фото: M24.ru
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