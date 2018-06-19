ЮНИСЕФ раскритиковал разделение семей нелегальных мигрантов на юге США

Ранее президент США Дональд Трамп подверг критике практику разлучения семей нелегальных мигрантов на южной границе Штатов и заявил, что в стране давно назрела иммиграционная реформа. При переходе границы обвинения предъявляют взрослым нарушителям, но не детям — однако детей задерживают в специальных центрах отдельно от взрослых. Представитель министерства внутренней безопасности заявил, что другого выбора у властей нет. УВКПЧ ООН отметило, что практика разделения семей расценивается как внесудебное и незаконное вторжение в жизнь семьи и является серьезным нарушением прав ребенка.

"То, что происходит, не правильно. Мы уважаем правомерные озабоченности государства в вопросах иммиграции и общественной безопасности, но мы не хотим, чтобы при этом не соблюдались интересы детей", — сказал Бульера.

Он напомнил, что США многие годы поддерживали усилия ЮНИСЕФ по помощи детям-беженцам, просителям убежища и мигрантам по всему миру, в том числе в горячих точках — Сирии, Южном Судане, Сомали и на Гаити. Однако нынешние действия США по насильственному отъему детей у нелегальных мигрантов на южных границах страны — это «шаг в неправильном направлении».

"У меня нет деталей на этот счет, но нельзя арестовывать детей только на основе миграционного законодательства. Это наша позиция, и это ясно. Все, как и мы, призываем не разделять детей и их родителей", — добавил он.

По словам представителя ЮНИСЕФ, исследования показали, что помещение детей под стражу без родителей сразу же оказывало негативное влияние на состояние их здоровья.