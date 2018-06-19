С детьми из Савеловского поговорили о видах искусства

В центре социальной помощи семье и детям «Хорошевский», подопечными которого являются и школьники из Савеловского района, провели встречу, посвященную искусству. Мероприятие прошло в рамках программы «Московская смена».

— Ребята, отдыхающие в лагере, посмотрели презентацию на тему «Что такое искусство?». В ходе беседы обсудили те или иные виды творчества. Затем дети приняли участие в мастер-классе и сами поставили небольшой кукольный спектакль по стихотворению Пушкина, — поделился представитель администрации центра.

Напомним, «Московская смена» — это программа летнего детского отдыха. В 2018 году проект для детей от семи до 14 лет реализуется на 247 площадках. (мю)