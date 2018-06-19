Лора Буш: Отделение детей от их родителей на границе «разбивает мне сердце»

В воскресенье, в день, который мы, как нация, посвятили чествованию отцов и уз семьи, я была среди миллионов американцев, которые смотрели кадры с детьми, оторванными от своих родителей. За шесть недель с 19 апреля по 31 мая Министерство национальной безопасности направило почти две тысячи детей в центры массового содержания под стражей или в приемные семьи. Более 100 из этих детей моложе четырех лет. Причиной такого разделения является политика нулевой терпимости по отношению к родителям, которые обвиняются в незаконном пересечении наших границ.

Я живу в государстве, имеющем свои границы. Я ценю необходимость обеспечения соблюдения и защиты наших границ с другими государствами. Но политика нулевой терпимости является жестокой. Это аморально. И это разбивает мне сердце.

Наше правительство не должно заниматься складированием детей в переоборудованных магазинах или планировать их размещение в палаточных городках в пустыне за пределами Эль-Пасо. Такие кадры жутко напоминают лагеря для интернированных граждан США и неграждан японского происхождения во время Второй Мировой войны, которые в настоящее время считаются одним из самых позорных эпизодов в истории США. Мы также знаем, что такое обращение причиняет травму; те, кто был интернирован, в два раза чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями или умирают преждевременно по сравнению с теми, кто избежал интернирования.

Американцы гордятся тем, что являются нравственной нацией. Нацией, которая отправляет гуманитарную помощь в места, опустошенные стихийными бедствиями, голодом или войной. Мы гордимся своим убеждением, что о людях следует судить по характеру, а не цвету их кожи. Мы гордимся нашим согласием. Если мы действительно являемся такой страной, то это наша обязанность воссоединить этих задержанных детей с родителями, первым делом прекратив практику разделения родителей и детей.

Люди со всех сторон согласны с тем, что наша иммиграционная система не работает, но несправедливость политики нулевой терпимости — это не ответ. Я покинула Вашингтон почти десять лет назад, но я знаю, что на всех уровнях правительства есть хорошие люди, которые могут сделать больше, чтобы исправить положение дел.

Недавно Коллин Крафт, которая возглавляет Американскую академию педиатрии, посетила приют, находящийся в подчинении Управления по переселению беженцев США. Она сообщила, что, несмотря на наличие кроватей, игрушек, карандашей, детской площадки и смену подгузников, работающим в приюте людям было поручено не брать на руки и не трогать детей, чтобы успокоить их. Представьте себе, что вы не можете взять на руки ребенка, который еще носит подгузники.

29 лет назад моя свекровь Барбара Буш посетила в Вашингтоне «Бабушкин дом», где находились дети, инфицированные ВИЧ/СПИДом. Тогда, в разгар связанного с ВИЧ/СПИДом кризиса, эта болезнь была смертным приговором, и большинство детей, родившихся с ней, считались «неприкасаемыми». Во время своего визита Барбара, которая в то время была первой леди, взяла на руки суетливого умирающего ребенка по имени Донован и прижала его к своему плечу, чтобы успокоить. Моя свекровь никогда не видела ничего мужественного в своих объятиях этого хрупкого ребенка. Она просто считала это правильным поступком в мире, который может быть деспотичным, недобрым и даже жестоким. Она, которая после смерти своей трехлетней дочери знала, что такое потерять ребенка, считала, что каждый ребенок достоин человеческой доброты, сострадания и любви.

Не могли бы мы, как нация, в 2018 году найти более добрый, сострадательный и этичный ответ на нынешний кризис? Я, например, верю, что мы можем.