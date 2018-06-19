Ещё
Многодетные смогут уходить в отпуск в любое удобное время
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет

Многодетные смогут уходить в отпуск в любое удобное время 

Вести.Ru 1 час назад
Многодетным родителям, чьим детям еще не исполнилось 12 лет, могут разрешить уходить с работы в отпуск в любое время. Соответствующий проект закона прошел первое чтение в Государственной Думе, пишет агентство ТАСС.
Авторы документа — глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева и заместитель председателя комитета по образованию и науке Олег Смолин. Они уверены, что многодетным сотрудникам надо еще и предоставлять приоритет в очереди на отдых. Таким образом оба родителя смогут одновременно идти в отпуск, что облегчит воспитание детей.
Вести.Ru: последние новости
Ксения Собчак разбиралась в политической судьбе отца Ураган сорвал крупнейший музыкальный фестиваль в США Вандал с выставки Стерджеса признан мелким хулиганом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы рекламу 90-х?21
Крид унизил девушку, которую выбрал в «Холостяке»9
Убита своим сыном: трагедия Александры Завьяловой5
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику5
Неудачные дубли, которые никто не вырезал
Видео
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
01:54
Дэниел Редклифф станет пилотом, чтобы спасти жену
Кино
04:33
Агутин раскрыл тайну дочери
Концерты
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
06:25
Смешные ошибки неподготовленных актёров
Кино
10:20
Неудачные дубли, которые никто не вырезал
Кино
12:56
Звезды, которым неслыханно повезло
Кино
07:29
Каких актрис облачили в золото и бриллианты
Кино
02:59
Расставание с супругой свело артиста в могилу
Кино
04:39
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение