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Омбудсмен попросила прокуратуру проверить жалобу на качество медпомощи в лагере Петербурга
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Омбудсмен попросила прокуратуру проверить жалобу на качество медпомощи в лагере Петербурга 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова обратилась в прокуратуру с просьбой проверить жалобу на качество оказания медицинских услуг в детском лагере «Маяк» в поселке Молодежное Курортного района города. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе омбудсмена.
"Уполномоченный по правам ребенка направила обращение в прокуратуру по поводу оказания медицинских услуг [подростку в лагере «Маяк»]. Прокуратура должна установить, правильно она оказана или нет.. Это мы и хотим выяснить", — сказал собеседник агентства.
По данным пресс-службы, мать ребенка сообщила, что ее сыну при высокой температуре сделали укол против его воли. При этом ребенка не госпитализировали и не поместили в изолятор. Как пояснил врач лагеря, это произошло из-за того, что мама отказалась от помещения ребенка в больницу.
В этом году в Петербурге уже проводили проверки, связанные с детским отдыхом. В начале июня прокуратура внесла представление гендиректору транспортной компании «Интербас» из-за задержки перевозки детей из Петербурга в летний лагерь в поселке Лосево Ленинградской области и потребовала привлечь виновных людей к дисциплинарной ответственности. Задержка с отправкой 275 детей в лагерь произошла в начале лета, в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге рассказывали, что за несколько минут до отправления автобусов сотрудники ДПС запретили передвижение колонны, сославшись на неправильно оформленные документы.
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