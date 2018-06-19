Омбудсмен попросила прокуратуру проверить жалобу на качество медпомощи в лагере Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. / ТАСС /. Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова обратилась в прокуратуру с просьбой проверить жалобу на качество оказания медицинских услуг в детском лагере «Маяк» в поселке Молодежное Курортного района города. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе омбудсмена.

"Уполномоченный по правам ребенка направила обращение в прокуратуру по поводу оказания медицинских услуг [подростку в лагере «Маяк»]. Прокуратура должна установить, правильно она оказана или нет.. Это мы и хотим выяснить", — сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, мать ребенка сообщила, что ее сыну при высокой температуре сделали укол против его воли. При этом ребенка не госпитализировали и не поместили в изолятор. Как пояснил врач лагеря, это произошло из-за того, что мама отказалась от помещения ребенка в больницу.