Жалобы родителей на детские лагеря в Петербурге опубликуют в интернете 

Отзывы родителей о детских лагерях Петербурга теперь будут публиковаться на сайтах городских органов власти, передает Росбалт. Соответствующий законопроект был одобрен парламентом Северной столицы.
Родители смогут отправлять свои жалобы или положительные отзывы в конкретный орган власти, чиновники которого обязаны будут разместить документ, а также ответ на него, в открытом доступе. Ознакомиться с этой информацией смогут все жители города.
Кроме того, в Петербурге может появиться реестр детских лагерей.