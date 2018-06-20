Жалобы родителей на детские лагеря в Петербурге опубликуют в интернете

Отзывы родителей о детских лагерях Петербурга теперь будут публиковаться на сайтах городских органов власти, передает Росбалт . Соответствующий законопроект был одобрен парламентом Северной столицы.

Родители смогут отправлять свои жалобы или положительные отзывы в конкретный орган власти, чиновники которого обязаны будут разместить документ, а также ответ на него, в открытом доступе. Ознакомиться с этой информацией смогут все жители города.

Кроме того, в Петербурге может появиться реестр детских лагерей.