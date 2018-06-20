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Жалобы родителей на детские лагеря в Петербурге опубликуют в интернете
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Жалобы родителей на детские лагеря в Петербурге опубликуют в интернете 

АиФ Санкт-Петербург 3 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Отзывы родителей о детских лагерях Петербурга теперь будут публиковаться на сайтах городских органов власти, передает Росбалт. Соответствующий законопроект был одобрен парламентом Северной столицы.
Родители смогут отправлять свои жалобы или положительные отзывы в конкретный орган власти, чиновники которого обязаны будут разместить документ, а также ответ на него, в открытом доступе. Ознакомиться с этой информацией смогут все жители города.
Кроме того, в Петербурге может появиться реестр детских лагерей.
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