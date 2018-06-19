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В Зауралье растет число укушенных клещами и заболевших энцефалитом
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В Зауралье растет число укушенных клещами и заболевших энцефалитом 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Очередные итоги обнародовало Управление Роспортебнадзора по Курганской области.
За прошедшую неделю в Курганской области против клещевого вирусного энцефалита привилось еще 996 зауральцев. Теперь под защитой вакцина находится 40 938 житель области, в том числе 22 077 детей (количество привитых детей за неделю увеличилось на 223 человека).
Но, как отмечают в надзорном ведомстве, агрессивное и опасное насекомое не сдается, продолжая нападать на людей. За прошедшую неделю 309 зауральцев обратились в связи с укусами клещей в медицинские учреждения региона, 84 из них — дети. Всего в 2018 году в медицинские организации области по поводу укусов клещами обратились 1860 жителей, в том числе детей — 563. Укусы клещами зарегистрированы на всех административных территориях. С начала сезона с подозрением на заболевание КВЭ в медицинские организации области госпитализированы 11 взрослых жителей (Катайский, Каргапольский, Мокроусовский и Далматовский районы, города Шадринск и Курган), все лица, с подозрением на клещевой вирусный энцефалит не привиты, больных в тяжелом состоянии нет.
Если в начале июня в Зауралье был отмечен только один случай заболевания энцефалитом, то как отметили ИА «Уральский меридиан» в Управлении по Курганской области, за прошедшую неделю зарегистрирован и лабораторно подтвержден еще один такой случай. На сегодняшний день у двух жителей области в этом сезоне зафиксировано заражение клещевым вирусным энцефалитом.
Акарицидные обработки проведены на площади 774,877 га, в том числе территории для организаций отдыха и оздоровления детей — 427,471 га (+64,875 га за неделю).
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