Во Дворце творчества имени Гайдара на Шкулева прошли открытые занятия

Открытые занятия «Звездной одиссеи» в рамках проекта «Лето в Гайдаре — 2018» прошли во Дворце творчества детей и молодежи имени Гайдара в Текстильщиках.

Об этом сообщила специалист по связям с общественностью Анна Бондаренко.

— В рамках наших встреч на большой сцене Дворца творчества был представлен спектакль по сказкам Бажова «Малахитовая шкатулка». Автор сценария и режиссер Инна Санталова всего за неделю сумела обучить детей основам актерского мастерства и сценической речи, — отметила Анна Бондаренко

Добавим, что Дворец творчества детей и молодежи имени Гайдара расположен по адресу улица Шкулева, дом 2, строение 1. (мю)