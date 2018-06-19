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Во Дворце творчества имени Гайдара на Шкулева прошли открытые занятия
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Во Дворце творчества имени Гайдара на Шкулева прошли открытые занятия 

Управа района Текстильщики 15 минут назад
Фото: Управа района Текстильщики
Открытые занятия «Звездной одиссеи» в рамках проекта «Лето в Гайдаре — 2018» прошли во Дворце творчества детей и молодежи имени Гайдара в Текстильщиках.
Об этом сообщила специалист по связям с общественностью Анна Бондаренко.
— В рамках наших встреч на большой сцене Дворца творчества был представлен спектакль по сказкам Бажова «Малахитовая шкатулка». Автор сценария и режиссер Инна Санталова всего за неделю сумела обучить детей основам актерского мастерства и сценической речи, — отметила Анна Бондаренко.
Добавим, что Дворец творчества детей и молодежи имени Гайдара расположен по адресу улица Шкулева, дом 2, строение 1. (мю)
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