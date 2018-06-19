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В детском саду на Зеленодольской прошел спортивный праздник
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В детском саду на Зеленодольской прошел спортивный праздник 

Управа Рязанского района 1 час назад
Фото: Управа Рязанского района
Праздник «Спорту рада детвора» прошел в дошкольном корпусе № 5 школы № 2090, который расположен на улице Зеленодольской в Рязанском районе.
Об этом рассказали в администрации учреждения.
— Праздник состоялся в поддержку наших спортсменов — участников чемпионата мира по футболу. Музыка собрала детей и взрослых на праздничной площадке. Все могли порадоваться, проявить активность, получить позитивное настроение. Дети и взрослые танцевали с лентами, с помпонами, соревновались в эстафетах с мячом и играх с элементами футбола, — сообщил сотрудник администрации.
Добавим, что дошкольное отделение № 5 школы № 2090 расположено по адресу улица Зеленодольская, дом 9, корпус 4. (мю)
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