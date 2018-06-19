Детей пригласили на занятия по английскому языку в библиотеку иностранной литературы

Во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени Маргариты Рудомино для детей состоится занятие по английскому языку «Чтение книжек на подушках». Ближайший урок 20 июня проведут методисты культурного учреждения.

На занятии ждут детей от четырех до семи лет.

— На уроке юные гости почитают книжки и исполнят песни на английском языке, — поделилась сотрудница культурного учреждения Мария Пономаренко.

Отметим, что подобные уроки пройдут еще 27 июня и 4 июля.

Детей ждут в 11:30 по адресу: Николоямская улица, дом 1. Посещение бесплатное. Ребенка необходимо заранее записать.