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В Перми откроют детский технопарк
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В Перми откроют детский технопарк 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Строительство детского технопарка «Кванториум» завершают в Перми, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу губернатора края Максима Решетникова.
Рабочие приступили к благоустройству территории и чистовой отделке.
По словам Решетникова, технопарк предназначен только для детей и станет автономным образовательным учреждением IT-направленности.
Обучение будут проводить по девяти основным направлениям. Среди них — робототехника, био— и нанотехнологии, промышленный дизайн.
«Кванториум» сможет принимать 800 детей 11-14 лет ежегодно. Оплачивать обучение будут из регионального бюджета.
Ранее RIA56 сообщало, что оренбургские школьники стали призёрами Международной олимпиады по русскому языку.
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