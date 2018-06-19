В Перми откроют детский технопарк

Строительство детского технопарка «Кванториум» завершают в Перми, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу губернатора края Максима Решетникова

Рабочие приступили к благоустройству территории и чистовой отделке.

По словам Решетникова, технопарк предназначен только для детей и станет автономным образовательным учреждением IT-направленности.

Обучение будут проводить по девяти основным направлениям. Среди них — робототехника, био— и нанотехнологии, промышленный дизайн.

«Кванториум» сможет принимать 800 детей 11-14 лет ежегодно. Оплачивать обучение будут из регионального бюджета.

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