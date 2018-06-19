В Северном Тушине проведут детскую интерактивную программу

В Северном Тушине в субботу, 23 июня, проведут интерактивную программу для детей и взрослых «Детские истории». Мероприятие будет посвящено Дню защиты детей, Дню рождения Александра Пушкина и Дню России.

— Будет показан мультфильм по сказке Пушкина «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», также состоится викторина «Рассказывают дети», в которой смогут принять участие и дети, и взрослые. Темы вопросов викторины коснутся и прав детей, и сказок Пушкина, и истории России. Затем пройдет мастер-класс «Добрый мешочек» по изготовлению игрушки-антистресс, — рассказала организатор Татьяна Иванова

Все желающие смогут самостоятельно поиграть в настольные игры, собрать пазлы и повеселиться в детской игровой зоне.

Программа продлится с 16.00 до 18.00. Вход свободный. Адрес проведения: улица Планерная, дом 7, корпус 1. Телефон: 8 (495) 494-23-01. (вт)