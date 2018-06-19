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Детей из Дмитровского района научат разбираться в игрушках
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Детей из Дмитровского района научат разбираться в игрушках 

Управа района Дмитровский города Москвы 46 минут назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В центре развития творчества детей и юношества «Гермес» на Учинской улице началась неделя «Игры и игрушки» в рамках интерактивной программы «Лето на планете Гермес». Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Ребята уже познакомились с историей возникновения народных ремесел и промыслов. Теперь без труда они смогут отличить дымковскую игрушку от каргопольской, вологодские кружева от елецких. Также все ребята с удовольствием приняли участие в интерактивной игре «Город мастеров», — рассказал сотрудник администрации.
Напомним, ЦРТДЮ «Гермес» находится по адресу улица Учинская, дом 10. (мю)
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