Детей из Дмитровского района научат разбираться в игрушках

В центре развития творчества детей и юношества «Гермес» на Учинской улице началась неделя «Игры и игрушки» в рамках интерактивной программы «Лето на планете Гермес». Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Ребята уже познакомились с историей возникновения народных ремесел и промыслов. Теперь без труда они смогут отличить дымковскую игрушку от каргопольской, вологодские кружева от елецких. Также все ребята с удовольствием приняли участие в интерактивной игре «Город мастеров», — рассказал сотрудник администрации.

Напомним, ЦРТДЮ «Гермес» находится по адресу улица Учинская, дом 10. (мю)