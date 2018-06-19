В Тюмени роддом превратится в детский сад

В Тюмени бывший роддом №1 на улице Мурманской превратят в детский сад.

Здание роддома уже как 6 лет стоит в гордом одиночестве, однако вскоре объект заживет новой жизнью. В настоящее время перед подрядчиком стоит задача капитально отремонтировать его и благоустроить территорию вокруг будущего детского садика.

Начальник отдела городского департамента образования Анатолий Иванов отметил, что в новом детском саду будет все необходимое: современное оборудование, мебель, инвентарь, спортивные площадки и др.

Уже сейчас ведутся работы по укреплению фундамента. В новое дошкольное учреждение детки смогут попасть в сентябре 2019 года. Вместимость детского садика составит 420 человек.