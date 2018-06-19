Ещё
В Тюмени роддом превратится в детский сад
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет

В Тюмени роддом превратится в детский сад 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
В Тюмени бывший роддом №1 на улице Мурманской превратят в детский сад.
Здание роддома уже как 6 лет стоит в гордом одиночестве, однако вскоре объект заживет новой жизнью. В настоящее время перед подрядчиком стоит задача капитально отремонтировать его и благоустроить территорию вокруг будущего детского садика.
Начальник отдела городского департамента образования Анатолий Иванов отметил, что в новом детском саду будет все необходимое: современное оборудование, мебель, инвентарь, спортивные площадки и др.
Уже сейчас ведутся работы по укреплению фундамента. В новое дошкольное учреждение детки смогут попасть в сентябре 2019 года. Вместимость детского садика составит 420 человек.
Уральский меридиан: последние новости
Тюменские врачи достали батарейку из желудка 3-летнего малыша В Югре у ВИЧ-положительных мам стали чаще рождаться здоровые дети В Зауралье растет число укушенных клещами и заболевших энцефалитом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы рекламу 90-х?25
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику5
Крид унизил девушку, которую выбрал в «Холостяке»9
Самые сексуальные блондинки из сериалов
Неудачные дубли, которые никто не вырезал
Видео
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
01:54
Дэниел Редклифф станет пилотом, чтобы спасти жену
Кино
04:33
Агутин раскрыл тайну дочери
Концерты
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
06:25
Смешные ошибки неподготовленных актёров
Кино
10:20
Неудачные дубли, которые никто не вырезал
Кино
12:56
Звезды, которым неслыханно повезло
Кино
07:29
Каких актрис облачили в золото и бриллианты
Кино
02:59
Расставание с супругой свело артиста в могилу
Кино
04:39
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение