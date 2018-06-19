Детсад на Ильинской в Нижнем Новгороде закрывать не будут

Об этом журналистам рассказал председатель постоянной комиссии по развитию города, строительству и архитектуре Андрей Дранишников по итогам заседания, состоявшегося 19 июня, во вторник.

По его словам, в обновление детсада 1959 года постройки ежегодно вкладывается 500 тысяч рублей, и это продолжится в дальнейшем.

"Я хотел бы успокоить родителей: детский сад был, есть и будет, и пока не будет построен новый детсад, существующий будет стоять на своем месте, и дети будут спокойно его посещать. Город никогда не даст снести этот детский сад, не получив взамен современный детсад со всеми удобствами для детей в шаговой доступности, потому что место под новое детское дошкольное учреждение зарезервировано", — заявил Дранишников.

Напомним, детский сад за 232 млн рублей построят в Новинках.