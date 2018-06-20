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Москва и Подмосковье создадут совет по контролю за детским отдыхом
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Москва и Подмосковье создадут совет по контролю за детским отдыхом 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Там они пообщались с детьми, пообедали в столовой, сыграли в футбол и угостили ребят мороженым.
Для визита главы двух регионов выбрали лагерь в Щелковском районе Подмосковья. В первую смену, а она длится 21 день, здесь уже отдохнули 315 детей. Большинство из них — жители столицы. В каких условиях детишки набираются сил на новый учебный год как раз увидели Сергей Собянин и Андрей Воробьев. Сперва они осмотрели спальный корпус и медицинский пункт, а потом в неформальной обстановке встретились с отдыхающими детьми. Услышали их впечатления о лагере и обсудили матч российской сборной с Египтом, сделали прогнозы на следующую встречу с Уругваем. Посовещавшись, решили — победу отпразднуют наши футболисты. Спортивную тему продолжили уже на футбольном поле, сыграв против вожатых за команду детей. Воробьев вышел в футболке под номером «50», а Собянин — под номером «77». В память о мини-матче оба расписались на футбольных мячах. И пообещали выполнить просьбу детей: создать площадку для воркаута.
Развивать инфраструктуру оздоровительных лагерей Собянин с Воробьевым договорились и дальше. «В Подмосковье порядка ста летних лагерей, — заметил губернатор области. — Наша задача — убедиться, что все организовано на должном уровне. Москва покупает путевки, что помогает не только содержать лагеря, но и развивать их». Столица, добавил Собянин, ежегодно закупает около 200 тысяч льготных путевок, около 30% из них — для отдыха в Подмосковье.
— Организация детского оздоровительного отдыха — дело ответственное, в котором нет и не может быть мелочей, — подчеркнул мэр Москвы. — Мы будем вместе с Подмосковьем заниматься вопросами безопасности детей в лагерях, координировать выезды организованных групп. Будем следить, чтобы ребята отдыхали в тех лагерях, у которых есть все разрешительные документы.
В этом году, сообщили в столичной мэрии, за счет бюджета отдохнут 150 тысяч детей. Например, «Мосгортур» отправляет детей в 46 оздоровительных лагерей. Расположены они не только в Москве и Подмосковье, но и в Костромской, Тверской, Архангельской областях, Ставропольском и Краснодарском краях, Чувашии, Крыму и Беларуси. Для детей подготовлено несколько тематических программ с мастер-классами и подвижными играми. Рассчитаны они на всю смену, то есть на 21 день.
Участники туристических отрядов ходят в походы, а начинающие исследователи делают первые шаги в науку, участвуя в квестах и проектах. Творческая смена собрала в себе занятия по хореографии, актерскому мастерству и журналистике. Слушатели военно-патриотической программы проходят «семь ступеней отваги», поэтапно знакомясь с азами военной подготовки, историей и географией России. Спортивную смену на фоне других выделяет масса мероприятий, посвященных здоровому образу жизни.
Продолжают работу и городские летние лагеря «Московской смены». Они бесплатно открыты для школьников от 7 до 14 лет в 247 организациях — общеобразовательных школах, спортшколах, учреждениях департамента труда и социальной защиты. Дети ходят в музеи и театры, участвуют в спортивных турнирах, посещают мастер-классы. Кстати, московские музеи, напомнил Собянин, бесплатны не только для московских школьников, но и для всех детей, отдыхающих в подмосковных лагерях.
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