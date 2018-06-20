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В лагере для беженцев детям сделали «ручное» колесо обозрения
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В лагере для беженцев детям сделали «ручное» колесо обозрения 

360tv.ru 6 часов назад
Фото: 360tv.ru
В twitter телеканала ABC News появилось видео, где индийские дети развлекаются, катая друг друга на колесе обозрения.
Для детишек, принадлежащих к мигрирующей этнической группе рохинджи, в городе Кокс-Базар был возведен аттракцион. Дети от души повеселились, радуясь краткому затишью стихии в период муссонных дождей.
Дожди, выпадающие в период летнего муссона, привели к оползням, разрушению и хаосу в лагерях Бангладеш, где проживают сотни тысяч беженцев рохинджи. Как минимум три человека погибли, около 2 тысяч представителей этнической группы вынуждены были покинуть привычные места.
19 июня жители Челябинской области были немало удивлены падающим с неба ледышкам. Неожиданно на регион обрушился град, а затем и ливень.
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