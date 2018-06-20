В лагере для беженцев детям сделали «ручное» колесо обозрения

В twitter телеканала ABC News появилось видео, где индийские дети развлекаются, катая друг друга на колесе обозрения.

Для детишек, принадлежащих к мигрирующей этнической группе рохинджи, в городе Кокс-Базар был возведен аттракцион. Дети от души повеселились, радуясь краткому затишью стихии в период муссонных дождей.

Дожди, выпадающие в период летнего муссона, привели к оползням, разрушению и хаосу в лагерях Бангладеш, где проживают сотни тысяч беженцев рохинджи. Как минимум три человека погибли, около 2 тысяч представителей этнической группы вынуждены были покинуть привычные места.

19 июня жители Челябинской области были немало удивлены падающим с неба ледышкам. Неожиданно на регион обрушился град, а затем и ливень.