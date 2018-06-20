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В Омске началась продажа билетов на JazzПарк
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В Омске началась продажа билетов на JazzПарк 

АиФ-Омск 5 часов назад
Фото: АиФ-Омск
Как сообщает Омская филармония, 7 июля в Омске пройдет второй летний музыкальный проект под открытым небом — JazzПарк.
Уже традиционный 11-часовой джаз-марафон откроет Даниил Крамер, который в составе трио с трубачом Сергеем Пронем и певицей Армине Саркисян отыграют двухчасовой сет джазового мейнстрима.
Открыта предварительная продажа билетов в кассах филармонии и на сайте. Они стоят: взрослый — 300 руб., школьный — 200 руб., дети до 7 лет бесплатно.
В день мероприятия билеты будут продавать на входе, но дороже на 50 руб. : взрослый — 350 руб., школьный — 200 руб., дети до 7 лет бесплатно.
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