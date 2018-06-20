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Медики уходят с работы в школах и детсадах раньше детей
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Медики уходят с работы в школах и детсадах раньше детей 

Все новости Новосибирской области 4 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
«По субботам вообще у нас медика никогда не было. Последний раз у нас в субботу произошел несчастный случай. Мальчишка-десятиклассник по своей неосторожности получил травму. И нам пришлось как непрофессионалам ставить ему приблизительный диагноз, вызывать родителей, скорую помощь», — рассказывает директор школы № 172 Ирина Артамонова.
В детских садах областного центра — как в школах: медики уходят раньше детей. В этом дошкольном учреждении, что находится в Заельцовском районе, восемь групп. В каждой около двадцати пяти человек.
«Если воспитатель оказывает медпомощь одному ребенку, если вдруг один ребенок пострадал, то получается у нас 25 человек остаются без присмотра», — говорит заместитель заведующей детским садом Галина Федорова.
Проблема в том, что не все воспитатели знают, как оказывать первую помощь пострадавшим, говорит Галина Федорова. Врачи трудоустроены в поликлиниках. Учреждения здравоохранения, в свою очередь, заключают с детскими садами и школами договоры на предоставление медицинских услуг. Но работают при этом по своему привычному графику: с 7 — 8 часов до 16.00, хотя по закону должны быть на посту, пока последний ребенок не уйдет домой. Прокуратура Заельцовского района Новосибирска подала иск в суд на поликлиники.
«В Заельцовский районный суд прокурором района направлено 28 исковых заявлений об обязании медицинского учреждения обеспечить нахождение медработника в учреждении в соответствии с режимом работы образовательной организации. На данный момент судом рассмотрено восемь исковых заявлений. Требования прокурора удовлетворены», — сообщила помощник прокурора Заельцовского района Новосибирска Оксана Стафиевская.
Врачи согласны: надо работать с утра до вечера и желательно в одном учебном заведении. Но специалистов на все дошкольные и общеобразовательные учреждения не хватает.
«У нас и врач, и медсестры, и фельдшера работают на несколько учебных заведений. Школа и детские сады. Конечно, нам тяжело. Во время учебного процесса я только вторник, четверг и пятницу», — говорит фельдшер Наталья Лапко.
Как выполнить решение суда и где искать врачей для детских садов и школ? В ближайшее время на эти вопросы ответят чиновники из Министерства здравоохранения. Журналисты ОТС обратились с просьбой прокомментировать ситуацию.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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