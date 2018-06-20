Медики уходят с работы в школах и детсадах раньше детей

«По субботам вообще у нас медика никогда не было. Последний раз у нас в субботу произошел несчастный случай. Мальчишка-десятиклассник по своей неосторожности получил травму. И нам пришлось как непрофессионалам ставить ему приблизительный диагноз, вызывать родителей, скорую помощь», — рассказывает директор школы № 172 Ирина Артамонова.

В детских садах областного центра — как в школах: медики уходят раньше детей. В этом дошкольном учреждении, что находится в Заельцовском районе, восемь групп. В каждой около двадцати пяти человек.

«Если воспитатель оказывает медпомощь одному ребенку, если вдруг один ребенок пострадал, то получается у нас 25 человек остаются без присмотра», — говорит заместитель заведующей детским садом Галина Федорова

Проблема в том, что не все воспитатели знают, как оказывать первую помощь пострадавшим, говорит Галина Федорова. Врачи трудоустроены в поликлиниках. Учреждения здравоохранения, в свою очередь, заключают с детскими садами и школами договоры на предоставление медицинских услуг. Но работают при этом по своему привычному графику: с 7 — 8 часов до 16.00, хотя по закону должны быть на посту, пока последний ребенок не уйдет домой. Прокуратура Заельцовского района Новосибирска подала иск в суд на поликлиники.

«В Заельцовский районный суд прокурором района направлено 28 исковых заявлений об обязании медицинского учреждения обеспечить нахождение медработника в учреждении в соответствии с режимом работы образовательной организации. На данный момент судом рассмотрено восемь исковых заявлений. Требования прокурора удовлетворены», — сообщила помощник прокурора Заельцовского района Новосибирска Оксана Стафиевская.

Врачи согласны: надо работать с утра до вечера и желательно в одном учебном заведении. Но специалистов на все дошкольные и общеобразовательные учреждения не хватает.

«У нас и врач, и медсестры, и фельдшера работают на несколько учебных заведений. Школа и детские сады. Конечно, нам тяжело. Во время учебного процесса я только вторник, четверг и пятницу», — говорит фельдшер Наталья Лапко.

Как выполнить решение суда и где искать врачей для детских садов и школ? В ближайшее время на эти вопросы ответят чиновники из Министерства здравоохранения . Журналисты ОТС обратились с просьбой прокомментировать ситуацию.