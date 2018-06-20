Едва не утонувшего в реке мальчика доставили в столичную больницу с отеком мозга

Ночью 19 июня в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии на ул. Большая Полянка доставили пятилетнего жителя дер. Исавицы, у которого диагностировали состояние после утопления и отек головного мозга.

«Мать малыша пояснила, что ее сын играл со сверстниками на детской площадке, а затем, не поставив в известность взрослых, убежал с ребятами купаться на речку», — сказал собеседник агентства, не уточнив, кто и при каких обстоятельствах спас мальчика.

По данному факту полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства случившегося.