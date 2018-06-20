Ещё
Едва не утонувшего в реке мальчика доставили в столичную больницу с отеком мозга
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет

Едва не утонувшего в реке мальчика доставили в столичную больницу с отеком мозга 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Мальчика из Можайского района доставили в столичную нейрохирургию после купания в реке, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах. Ребенок отправился на водоем без присмотра взрослых и чуть не утонул.
Ночью 19 июня в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии на ул. Большая Полянка доставили пятилетнего жителя дер. Исавицы, у которого диагностировали состояние после утопления и отек головного мозга.
«Мать малыша пояснила, что ее сын играл со сверстниками на детской площадке, а затем, не поставив в известность взрослых, убежал с ребятами купаться на речку», — сказал собеседник агентства, не уточнив, кто и при каких обстоятельствах спас мальчика.
По данному факту полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства случившегося.
Агентство «Москва»: последние новости
В Музее Победы открылась патриотическая смена детского клуба «Лето Побед» В СФ попросили О.Васильеву расширить возрастные рамки для детей-сирот, имеющих право на отдых в лагерях Около 14 тыс. обращений поступило на «горячую линию» Роспотребнадзора по питанию в школах и детских садах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы рекламу 90-х?26
Гагарину «избили за отказ от секса»33
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику5
Крид унизил девушку, которую выбрал в «Холостяке»9
Самые сексуальные блондинки из сериалов1
Видео
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
01:54
Дэниел Редклифф станет пилотом, чтобы спасти жену
Кино
04:33
Агутин раскрыл тайну дочери
Концерты
02:03
В кого превратились юные советские звезды
Кино
02:59
Как Элина Быстрицкая стала полковником
Кино
04:31
Вульгарные сцены в кино, которые никто не увидит
Кино
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
06:25
Смешные ошибки неподготовленных актёров
Кино
10:20
Неудачные дубли, которые никто не вырезал
Кино
12:56
Звезды, которым неслыханно повезло
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение