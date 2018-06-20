В Приангарье в 2018 году 1,3 млрд рублей будут израсходованы на создание дополнительных мест в ясельных группах

В Приангарье в 2018 году на создание дополнительных мест в ясельных

группах муниципальных дошкольных образовательных учреждений будут

израсходованы 1,3 млрд рублей. Об этом сообщила министр образования

Иркутской области Валентина Перегудова на совещании с замами мэров

муниципальных образований региона по социальной работе по актуальным

вопросам социальной политики. Совещание прошло под руководством

заместителя Председателя Правительства Иркутской области Валентины

Вобликовой.

Валентина Перегудова пояснила, что в Иркутской области доступность услуг

дошкольного образования по данным федеральной системы показателей

«электронная очередь» для возрастной группы до трех лет составляет

82,5%, в возрастной группе от трех до семи лет — 100%. В структуре общей

очередности лидером выступает город Иркутск, в котором доля детей,

состоящих в очереди, — 40% от общего количества детей, в Ангарске,

Братске, Шелехове — 10%.

В настоящее время в регионе разработан комплекс мер, обеспечивающий в 2018 году ввод 1806 мест, в том числе за счет средств федерального

бюджета 1264 места для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. В рамках реализации государственных программ Иркутской области

предусматривается создание 1704 дополнительных мест для детей в возрасте

от двух месяцев до трех лет в образовательных организациях за счет

эффективного использования помещений и за счет поддержки муниципальных

инициатив.

Валентина Перегудова уточнила, что в 2018 году осуществляется

строительство семи объектов на 1437 мест в Жигаловском районе, в Иркутске, Ангарском городском округе, Свирске, Заларинском районе, из них три вводятся в этом году на 448 мест, в том числе 325 мест для детей

в возрасте от двух месяцев до трех лет.

В рамках финансирования государственных программ Иркутской области в 2018 году приобретаются два здания в Боханском и Аларском районе на 153 места, в том числе 94 места для детей в возрасте от двух месяцев до трех

лет. Строятся три здания детских садов в Братске и Иркутске на 330 мест, в том числе 220 для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет.

Ведется реконструкция трех зданий в Киренском, Ольхонском районах, в городе Усолье-Сибирское на 260 мест, в том числе 190 мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, и выборочный капитальный ремонт в Черемхово с вводом дополнительных 20 мест.

В рамках государственной программы Иркутской области «Доступное жилье»

на 2014 — 2020 годы» по подпрограмме «Повышение устойчивости жилых

домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических

районах Иркутской области» на 2014-2018 годы» осуществляется

строительство детского сада на 110 мест в Иркутске. По подпрограмме

«Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2014-2020 годы» осуществляется строительство двух объектов на 490 мест в Иркутске и Иркутском районном муниципальном образовании.

Кроме того, министерством образования Иркутской области осуществляется

поддержка частных дошкольных образовательных организаций, например, в 2017 году субсидии выделены 17 частным дошкольным образовательным

организациям на 2 272 воспитанника, объем финансирования из средств

областного бюджета составил более 86 млн рублей. В 2018 в частных

дошкольных образовательных организациях обучаются 2874 ребенка.