Ещё
В Приангарье в 2018 году 1,3 млрд рублей будут израсходованы на создание дополнительных мест в ясельных группах
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет

В Приангарье в 2018 году 1,3 млрд рублей будут израсходованы на создание дополнительных мест в ясельных группах 

Хот 3 часа назад
Фото: Хот
В Приангарье в 2018 году на создание дополнительных мест в ясельных
группах муниципальных дошкольных образовательных учреждений будут
израсходованы 1,3 млрд рублей. Об этом сообщила министр образования
Иркутской области Валентина Перегудова на совещании с замами мэров
муниципальных образований региона по социальной работе по актуальным
вопросам социальной политики. Совещание прошло под руководством
заместителя Председателя Правительства Иркутской области Валентины
Вобликовой.
Валентина Перегудова пояснила, что в Иркутской области доступность услуг
дошкольного образования по данным федеральной системы показателей
«электронная очередь» для возрастной группы до трех лет составляет
82,5%, в возрастной группе от трех до семи лет — 100%. В структуре общей
очередности лидером выступает город Иркутск, в котором доля детей,
состоящих в очереди, — 40% от общего количества детей, в Ангарске,
Братске, Шелехове — 10%.
В настоящее время в регионе разработан комплекс мер, обеспечивающий в  2018 году ввод 1806 мест, в том числе за счет средств федерального
бюджета 1264 места для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. В  рамках реализации государственных программ Иркутской области
предусматривается создание 1704 дополнительных мест для детей в возрасте
от двух месяцев до трех лет в образовательных организациях за счет
эффективного использования помещений и за счет поддержки муниципальных
инициатив.
Валентина Перегудова уточнила, что в 2018 году осуществляется
строительство семи объектов на 1437 мест в Жигаловском районе, в  Иркутске, Ангарском городском округе, Свирске, Заларинском районе, из  них три вводятся в этом году на 448 мест, в том числе 325 мест для детей
в возрасте от двух месяцев до трех лет.
В рамках финансирования государственных программ Иркутской области в  2018 году приобретаются два здания в Боханском и Аларском районе на 153  места, в том числе 94 места для детей в возрасте от двух месяцев до трех
лет. Строятся три здания детских садов в Братске и Иркутске на 330  мест, в том числе 220 для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет.
Ведется реконструкция трех зданий в Киренском, Ольхонском районах, в  городе Усолье-Сибирское на 260 мест, в том числе 190 мест для детей в  возрасте от двух месяцев до трех лет, и выборочный капитальный ремонт в  Черемхово с вводом дополнительных 20 мест.
В рамках государственной программы Иркутской области «Доступное жилье»
на 2014 — 2020 годы» по подпрограмме «Повышение устойчивости жилых
домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических
районах Иркутской области» на 2014-2018 годы» осуществляется
строительство детского сада на 110 мест в Иркутске. По подпрограмме
«Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на  2014-2020 годы» осуществляется строительство двух объектов на 490 мест в  Иркутске и Иркутском районном муниципальном образовании.
Кроме того, министерством образования Иркутской области осуществляется
поддержка частных дошкольных образовательных организаций, например, в  2017 году субсидии выделены 17 частным дошкольным образовательным
организациям на 2 272 воспитанника, объем финансирования из средств
областного бюджета составил более 86 млн рублей. В 2018 в частных
дошкольных образовательных организациях обучаются 2874 ребенка.
Хот: последние новости
Полицейские Усолья-Сибирского уделяют особое внимание безопасности детей В Иркутской области в первую смену запланирована работа 835 учреждений летнего оздоровительного отдыха детей В летний период в оздоровительных лагерях госинспекторы по маломерным судам будут проводить практические занятия с детьми
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы рекламу 90-х?26
Гагарину «избили за отказ от секса»33
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику5
Крид унизил девушку, которую выбрал в «Холостяке»9
Самые сексуальные блондинки из сериалов1
Видео
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
01:54
Дэниел Редклифф станет пилотом, чтобы спасти жену
Кино
04:33
Агутин раскрыл тайну дочери
Концерты
02:03
В кого превратились юные советские звезды
Кино
02:59
Как Элина Быстрицкая стала полковником
Кино
04:31
Вульгарные сцены в кино, которые никто не увидит
Кино
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
06:25
Смешные ошибки неподготовленных актёров
Кино
10:20
Неудачные дубли, которые никто не вырезал
Кино
12:56
Звезды, которым неслыханно повезло
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение