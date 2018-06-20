В Иркутской области в первую смену запланирована работа 835 учреждений летнего оздоровительного отдыха детей 

В Иркутской области в первую оздоровительную смену запланирована работа
835 учреждений летнего оздоровительного отдыха детей. До 10 июня
приступили к работе 662 учреждения, до 20 июня приступают 125 учреждений, до 30 июня — 48 учреждений. Об этом сообщила заместитель
министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
Татьяна Плетан на совещании с заместителями мэров муниципальных
образований региона по социальной работе. Совещание по актуальным
вопросам социальной политики с участием представителей всех территорий
Приангарья прошло под руководством заместителя Председателя
Правительства Иркутской области Валентины Вобликовой.
Татьяна Плетан отметила, что на 19 июня в Приангарье работают 770 оздоровительных учреждений, в которых отдыхают 61 743 ребенка: 698 лагерей с дневным пребыванием детей, где отдыхают 53 096 детей, 32 детских оздоровительных лагеря, где оздоравливается 6 071 ребенок, 13 детских лагерей, организованных на базе детских санаториев для 1 602 ребят, 4 палаточных лагеря, где проводит каникулы 261 ребенок, 23 лагеря
труда и отдыха, там отдыхают 713 детей. Всего с начала года работали
798 оздоровительных учреждений, в них уже отдохнули 66 560 детей.
В настоящее время малозатратные формы отдыха — походы, экскурсии,
экспедиции, работа на пришкольных участках, отрядах мэра, трудовых
бригадах, эколого-биологических отрядах — с начала года организованы для более шести тысяч детей. Всего в период первой оздоровительной смены
запланировано, что таким образом отдохнут не менее 31 тысячи детей и подростков.
— Задача всех ответственных за детский отдых — сохранение сети
оздоровительных учреждений, укрепление их материально-технической базы,
обеспечение качественного и безопасного отдыха и оздоровления. В этот
период особое внимание надо уделять реализации качественных
образовательных программ, — подчеркнула Валентина Вобликова.
На совещании с замами мэров по социальной работе также обсуждались
вопросы демографической, кадровой, образовательной политики, актуальные
вопросы в сфере занятости. По завершению совещания заместители мэров
совершили рабочую поездку в село Анга Качугского района, где ознакомились с работой Культурно-просветительского центра имени
святителя Иннокентия.