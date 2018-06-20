В Иркутской области в первую смену запланирована работа 835 учреждений летнего оздоровительного отдыха детей

В Иркутской области в первую оздоровительную смену запланирована работа

835 учреждений летнего оздоровительного отдыха детей. До 10 июня

приступили к работе 662 учреждения, до 20 июня приступают 125 учреждений, до 30 июня — 48 учреждений. Об этом сообщила заместитель

министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Татьяна Плетан на совещании с заместителями мэров муниципальных

образований региона по социальной работе. Совещание по актуальным

вопросам социальной политики с участием представителей всех территорий

Приангарья прошло под руководством заместителя Председателя

Правительства Иркутской области Валентины Вобликовой.

Татьяна Плетан отметила, что на 19 июня в Приангарье работают 770 оздоровительных учреждений, в которых отдыхают 61 743 ребенка: 698 лагерей с дневным пребыванием детей, где отдыхают 53 096 детей, 32 детских оздоровительных лагеря, где оздоравливается 6 071 ребенок, 13 детских лагерей, организованных на базе детских санаториев для 1 602 ребят, 4 палаточных лагеря, где проводит каникулы 261 ребенок, 23 лагеря

труда и отдыха, там отдыхают 713 детей. Всего с начала года работали

798 оздоровительных учреждений, в них уже отдохнули 66 560 детей.

В настоящее время малозатратные формы отдыха — походы, экскурсии,

экспедиции, работа на пришкольных участках, отрядах мэра, трудовых

бригадах, эколого-биологических отрядах — с начала года организованы для более шести тысяч детей. Всего в период первой оздоровительной смены

запланировано, что таким образом отдохнут не менее 31 тысячи детей и подростков.

— Задача всех ответственных за детский отдых — сохранение сети

оздоровительных учреждений, укрепление их материально-технической базы,

обеспечение качественного и безопасного отдыха и оздоровления. В этот

период особое внимание надо уделять реализации качественных

образовательных программ, — подчеркнула Валентина Вобликова.

На совещании с замами мэров по социальной работе также обсуждались

вопросы демографической, кадровой, образовательной политики, актуальные

вопросы в сфере занятости. По завершению совещания заместители мэров

совершили рабочую поездку в село Анга Качугского района, где ознакомились с работой Культурно-просветительского центра имени

святителя Иннокентия.