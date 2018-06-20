Красноярский Дом офицеров в авангарде Года добровольца

2018 год в России объявлен Годом добровольца. Дом офицеров с имеющимся багажом своих возможностей активно включился в продвижение волонтерства и добровольчества Красноярска.

Дерево добра

Первыми знаковым мероприятием стал весенний Добрый бал. Его цель — формирование культурных традиций и поощрение молодежи, активно вовлеченной в добровольческое движение. Тем, кто бескорыстно делает добрые дела и помогает незнакомым людям, важно признание их заслуг перед обществом не только для поддержки, но и для дальнейшей мотивации к действиям. Именно таким и стал бал, который прошел в марте этого года и собрал более 200 участников.

Кроме организации площадки для общения между собой, на балу была впервые предоставлена акция «Дерево добрых дел». За три месяца ее проведения (март-май 2018 года) выстроены партнерские отношения с Центром социальной помощи семье и детям «Доверие», а 46 детей-именинников получили адресные поздравления от добровольцев.

«Не только дети с особенностями развития получили подарки в долгожданный праздник, но и родителям была оказана моральная поддержка от незнакомых, но добрых людей. Самая сложная работа, зачастую, остается за кулисами. Но эффект о проведении и искренние слова людей и радостных родителей не оставляют равнодушным никого», — рассказали в Доме офицеров.

Дом офицеров поделился своим опытом, разработал технологию и предложил принять участие уже в сетевой акции гражданского участия. В Международный день семьи — 15 мая — стартовала сетевая акция «Дерево добрых дел». И уже через неделю, в преддверии Дня защиты детей Дерево добра в прямом смысле этого слова «выросло» даже в самых отдаленных районах нашего края.

Более 30 учреждений приняли участие и выступили «кураторами на местах», среди которых общественные организации, детские сады, молодежные центры, школы, техникумы и Дома культуры. Учитывая широту охвата акции, организации сами определяли механизм оказания помощи и напрямую работали с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Поддержка была самой разнообразной: адресная помощь многодетным семьям, коллективные выезды в реабилитационные центры, материальная помощь нуждающимся, организация досуга и просто личное внимание, которого так часто не хватает.

Подробно узнать об акции можно по #ДеревоДобрыхДел или в группе Дома офицеров во Вконтакте.

«Акция еще идет, но уже сейчас мы можем точно сказать, что более 100 семей со всего края, попавшие в сложную жизненную ситуацию, получили поддержку и помощь от незнакомых, но добрых людей», — добавляют в Доме офицеров.

На весь край

В Красноярске студенты и педагоги техникума сварочных технологий и энергетики регулярно выезжают в разные социальные учреждения и помогают детям, вне зависимости от времени года и погоды. Так, 31 мая они организовали праздник для 60 ребят с особыми возможности здоровья обучающиеся техникума подготовили конкурсы и эстафеты под девизом «Вместе Веселее! Жить, надо Здоровее!». Мероприятие прошло в психоневрологическом диспансере для детей «Подсолнух».

Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства организовал спортивно-развлекательное мероприятие, в котором приняло участие более 100 человек. Помимо обучающихся колледжа в мероприятии и в акции приняли участие команда из 10 несовершеннолетних ребят муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям „Надежда“.

В День защиты детей специалисты со студентами-волонтерами Красноярского многопрофильного техникума имени В. П. Астафьева посетили Психоневрологический дом-интернат для детей „Журавлик“ и провели настоящий праздник, благодаря которому 45 детей получили тепло, внимание и дружбу от совсем незнакомых, но добрых людей.

Этот же интернат посетили и члены Сосновоборской общественной организации детей погибших защитников Великой Отечественной войны „ЭХО“. Они совместно с педагогами детского сада №8 „Елочка“ поздравили детей с праздником и подарили подарки, сделанные собственными руками. Среди них были „Добрые одеялки“, изготовленными руками родителей детского сада, 30 игрушек-погремушек, а также 40 сенсорных подушечек, в которых так нуждаются дети „Журавлика“.

Куратором акции в Дивногорске выступило местное Добровольческое агентство при молодежном центре „Дивный“. Уже в течении месяца будут осчастливлены 12 детей. В Дивногорске акция продолжается и будет идти в течение всего года. В группах будут размещаться желания детей и каждый житель города сможет подарить счастье ребенку.

В Лесосибирске к акции присоединилась Красноярская региональная общественная организация комплексной поддержки семьи „Счастливая семья“, которая в данный момент оказывает поддержку 20 семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В Манском районе добровольческое общество при молодежном центре „Феникс“ села Шалинское. В Казульском районе 1 июня во время празднования Дня защиты детей в районном доме культуры работала площадка от волонтеров клуба „Факел“, который работает при центральной районной библиотеке. Специально для акции „Дерево добрых дел“ в Нижнеингашском районе Нижнепойменская поселковая библиотека во время празднования Дня защиты детей организовала „Ретро-магазин“, где взрослые жители поселка приобретали книги по советским ценам. Позже, на вырученные деньги, приобрели необходимые вещи для двух семей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Акция проходит и в Абанском районе, где жители села Хандальск осуществляют желания ребятишек семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

»Подарив частицу добра детям, мы получали взамен счастливые детские улыбки! Акция прошла на ура. Мы уверены, что акция будет продолжать жить и развиваться на нашей территории. Будем проводить ее не только в День защиты детей, но и в течение всего года», — заверила заведующая Хандальским сельским Домом культуры Надежда Зарубицкая.

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фото предоставлены Домом офицеров