СКР опубликовал видео жестокого обращения с детьми в детсаду Барнаула

СУ СКР по Алтайскому краю передано резонансное уголовное дело о жестоком обращении с детьми в одном из детских садов г. Барнаула.

Мама одного из воспитанников обратила внимание на то, что ее ребенок боится заходить в темное помещение. Изучив записи с камер видеонаблюдения, установленные в саду, женщина поняла причину такого поведения. Оказалось, что воспитатель жестоко наказывала детей за провинности: запирала в темном помещении, вытаскивала из кроватей тех, кто не хочет спать, дергала за руки и применяла физические наказания.

По версии следствия, обвиняемая совершала противоправные действия с февраля по май 2018 года. Возбуждено дело по статье «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением с детьми.