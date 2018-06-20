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СКР опубликовал видео жестокого обращения с детьми в детсаду Барнаула
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СКР опубликовал видео жестокого обращения с детьми в детсаду Барнаула 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
В СУ СКР по Алтайскому краю передано резонансное уголовное дело о жестоком обращении с детьми в одном из детских садов г. Барнаула.
Мама одного из воспитанников обратила внимание на то, что ее ребенок боится заходить в темное помещение. Изучив записи с камер видеонаблюдения, установленные в саду, женщина поняла причину такого поведения. Оказалось, что воспитатель жестоко наказывала детей за провинности: запирала в темном помещении, вытаскивала из кроватей тех, кто не хочет спать, дергала за руки и применяла физические наказания.
По версии следствия, обвиняемая совершала противоправные действия с февраля по май 2018 года. Возбуждено дело по статье «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением с детьми.
»Следователи проверят в действиях руководства и персонала частного образовательного учреждения признаки выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — рассказала Людмила Рязанцева, старший помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ.
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