Каникулы с пользой

В 2018 году в крае отдохнут 192 180 детей и подростков, практически 95% из них — в период летней оздоровительной кампании.

30 670 человек — дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Уже сегодня начали работу пришкольные, загородные лагеря, оздоровительные центры для детей при социально-реабилитационных учреждениях края, санатории. Открыты лагеря труда и отдыха. Лето — период детства, который ярче других остаётся в памяти. Задача взрослых создать условия для комфортного и безопасного отдыха, наполнить его смыслом и содержанием. Подробнее о том, что делается в данной сфере в рамках государственной программы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2013-2020 годы, рассказали на пресс-конференции начальник отдела реализации проектов и программ в сфере образования краевого департамента образования и науки Ольга Еремеева и начальник отдела по работе с семьями и детьми в трудной жизненной ситуации департамента труда и социального развития Наталия Варламова

В режиме безопасности

— Ольга Васильевна, что необходимо знать родителям при выборе летнего лагеря для детей?

— В первую очередь нужно посмотреть, находится ли лагерь в региональном реестре организаций отдыха детей и их оздоровления. Его можно найти на странице краевого департамента образования и науки. Изменения в реестр вносятся по мере поступления, не реже одного раза в две недели. В документ включена информация о месторасположении лагеря, количестве детей, о сменах и датах, получил ли лагерь санитарно-эпидемиологическое заключение. Имеет ли какие-либо замечания, предписания от контролирующих органов, какие меры приняты для их устранения. Если организации нет в региональном реестре, значит, она не прошла проверку надзорных органов, и открытие смены в таком лагере является несанкционированным.

— Какого рода проверку проходят организации?

— При оценке лагерей особое внимание уделяется антитеррористической защищённости, пожарной безопасности, подготовке персонала, качеству питания и медицинского обслуживания. Воспитатели, педагоги, вожатые должны ответственно подходить к организации экскурсий и походов в лесах, соблюдать правила перевозки детей и поведения на водных объектах. Важно, чтобы лагерь находился в доступном месте для транспорта. Все эти нормы должны неукоснительно соблюдаться. Отмечу, что глава региона Андрей Тарасенко перед всеми ведомствами, отвечающими за оздоровительную кампанию, поставил задачу контролировать безопасность детского отдыха в ежедневном режиме.

Вторая семья

— Расскажите о приморских детях, которые получили путёвки во всероссийские детские центры.

— В 2018 году по просьбе врио губернатора края Андрея Тарасенко всероссийские детские центры увеличили количество квот для детей. Так, в течение года в «Артеке» смогут отдохнуть 182 человека, в «Орлёнке» — 158, в «Океане» — 843 школьника. Также в этом году заключен договор с Всероссийским детским центром «Смена», где отдохнут 64 ребёнка. С начала года в этих центрах уже побывали 622 маленьких приморца. Все ребята отличились в творчестве, учёбе, спорте и общественной жизни. Добавлю, что на оплату проезда одарённых детей во всероссийские детские центры выделяются деньги из краевого бюджета, в этом году на эти цели предусмотрено 19 миллиона рублей.

— Наталия Васильевна, в каких случаях летний оздоровительный отдых полностью оплачивает краевой бюджет?

Бесплатную путёвку могут получить дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, проживающие в малоимущих семьях, дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Все они должны находиться на учёте в территориальном отделе департамента по месту жительства.

— Что нужно сделать, чтобы получить такую путёвку?

— Необходимо обратиться либо в единое окно — «Центр социальной поддержки населения Приморского края», в МФЦ, на Единый портал государственных услуг, а также социальный портал краевого департамента труда и социального развития. На вопросы о праве на получение путёвки ответят специалисты территориального отдела департамента труда и социального развития по месту жительства.

— Где отдыхают дети по 100%-й льготе?

— В загородных стационарных, профильных и санаторных оздоровительных лагерях Партизанского, Кировского, Уссурийского, Черниговского, Дальнегорского районов. Некоторые лагеря расположены в бухте Муравьиная и на острове Попова, в пригороде Владивостока. Кроме того, с первых дней июня оздоровительные смены открылись во всех социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних. Всего сюда получат приглашение около двух тысяч школьников, в основном это подростки из неблагополучных семей. Для ребят предусмотрены занятия, обширная развлекательная программа. Многие из них нуждаются в профессиональной консультации психологов. То, чего детям не хватает в семье, — внимания, заботы, доброго совета, помощи в решении различных ситуаций, они получат здесь, во время смены. Кроме того, департамент приобретает путёвки в санатории для часто болеющих школьников и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Приличная сумма

— Ольга Васильевна, могут ли родители получить компенсацию за платную путёвку?

— Есть два пути решения вопроса. Первый — это предоставление компенсации родителям части расходов на оплату стоимости детской путевки — 50%, но не более восьми тысяч рублей и десяти тысяч рублей для семьи с небольшим достатком. Она действует, когда родитель покупает путёвку за свои деньги, после этого обращается в органы управления образования по месту жительства. Призываю вечно спешащих мам и пап правильно собрать нужный пакет документов. Это:

— Заявление на компенсацию с указанием банковских реквизитов лицевого счёта, открытого в кредитной организации, для зачисления денежных средств и данных документа, удостоверяющего личность родителя или законного представителя;

— Свидетельство о рождении ребенка либо копии паспорта ребёнка, достигшего 14 лет;

— Отрывной талон путёвки, подтверждающий пребывание ребёнка в организации отдыха;

— Документ, подтверждающий расходы по приобретению путёвки.

Распространённая ошибка, когда родители приносят не оригиналы, а копии. Между тем во всех четырёх пунктах требуются и оригиналы, и копии. Нужно заранее об этом позаботиться.

— Многие боятся, что получение денег отнимет много времени и нервов?

— Опытные родители говорят, что процедура подачи документов занимает не более двух минут. Важное условие — лагерь должен входить в реестр краевого департамента образования и науки. Отдых за рубежом или за пределами края вам никто не оплатит. Порядок действует не первый год, деньги выплачивают в течение месяца.

— Есть другой способ получения компенсации?

— Из краевого бюджета поступают субсидии организациям отдыха. Предприниматель изначально продаёт родителям путёвку по льготной стоимости, уменьшенной на восемь тысяч рублей. В прошлом году таких путёвок было реализовано 11 400, в 2018 году мы планируем компенсировать отдых 12 тысяч детей. На эти цели направлено более 105 миллионов рублей, из них около 66 миллионов — на предоставление компенсации родителям.

— Это существенная поддержка?

— Возвращённые деньги — приличная сумма. Простой пример: в семье двое детей, каждая путёвка стоит около 20 тысяч рублей, 16 тысяч вернулись. Хорошая помощь семьям, где отдыхает сразу несколько детей. Родители довольны.

ЦИФРЫ

На сегодняшний день 630 организаций включены в региональный реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. 457 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей приняли уже 38 539 детей. 10 загородных лагерей — около 2 тысяч детей. 341 ребёнок отдыхает в 5 санаторно-оздоровительных лагерях и санаториях. В Приморье открыто 28 лагерей труда и отдыха, они приняли 1 230 детей. В 3 оздоровительно-образовательных центрах находятся 1 210 человек.

КСТАТИ

В 2018 г. на оздоровительный отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в краевом бюджете запланировали 75,8 миллиона рублей.