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В Самарской области создано отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов
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В Самарской области создано отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов 

Волга Ньюс 2 часа назад
ВОРДИ — общественная организация, помогающая родителям особых детей представлять и защищать свои интересы и отстаивать права. Организация начала работу в апреле 2018 года. Она была создана по инициативе Координационного совета по делам детей — инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности при Общественной палате РФ. Родители из более чем 60 регионов Российской Федерации, в том числе и Самарской области, объединились в интересах детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет. Планируется, что ВОРДИ будет помогать в установлении взаимодействия родительского сообщества детей-инвалидов с министерствами по различным направлениям и поддерживать семьи, воспитывающие таких детей.
Самарское отделение ВОРДИ приглашает к сотрудничеству всех активных родителей (законных представителей) детей — инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов.
"Мы хотим сделать жизнь семей и детей лучше, качественнее, доступнее, с понятным будущим и стойким настоящим", — говорит председатель регионального отделения ВОРДИ в Самарской области Екатерина Сеницкая.
В настоящее время работу регионального отделения предполагается выстраивать по различным направлениям (ранняя помощь; образование; социальная защита (соцуслуги, реабилитация и пр.); здравоохранение; МСЭ, ТСР, ФСС; 18+ — сопровождаемое проживание, сопровождаемая дневная занятость, трудовая деятельность (в том числе, сопровождаемая); досуг, культура, спорт; санаторно-курортное лечение, летний отдых) с закреплением ответственного активного и компетентного лица (родителя).
Контактные данные Регионального подразделения ВОРДИ в Самарской области:
Группа в Facebook: https://www.facebook.com/groups/172515700073339/
Группа в ВКонтакте: https://vk.com/public167073316
Электронная почта: vordi.samara@gmail.com  Телефон: +7 (927) 208 38 31
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