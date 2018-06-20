Причины те же, меняются только пострадавшие. В Аксарке ребёнок получит 35 тысяч

Администрация Аксарки выплатит ребенку 35 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда. На него напала бродячая собака.

Прокуратура района провела проверку по этому факту и установила, что в селе Аксарка 4 февраля этого года на несовершеннолетнего около супермаркета «Юбилейный» напала бродячая собака, Ребёнок, получивший раны на левой голени, испытал физические и нравственные страдания. Так как обеспечивать безопасное проживание населения должны органы местного самоуправления, 8 июня по иску прокурора района суд постановил взыскать с администрации муниципального образования Аксарковское компенсацию морального вреда в пользу пострадавшего ребенка. Как сообщает прокуратура ЯНАО, после вступления судебного решения в законную силу деньги перечислят на счет ребёнка.