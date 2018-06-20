Приставы закрыли детский лагерь в Туапсе на 60 суток

Судебные приставы Туапсинского районного отдела временно приостановили работу круглогодичного детского оздоровительного лагеря санаторного типа «Кубань». Об этом сообщили телеканалу «360».

По решению суда лагерь закрыли на два месяца.

Представители закона выявили административные правонарушения. Руководство заведения не соблюдало санитарно-эпидемиологические требования и игнорировало санитарно-гигиенических мероприятия.

Дети смогут отдыхать в лагере «Кубань» в случае, если дирекция полностью устранит все нарушения до истечения срока приостановки.

За три летних месяца около 3500 детей отдохнут в центре «Премьер» в Анапе. Бесплатные путевки получат 120 юных жителей Краснодара.