Ещё
Приставы закрыли детский лагерь в Туапсе на 60 суток
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет

Приставы закрыли детский лагерь в Туапсе на 60 суток 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Судебные приставы Туапсинского районного отдела временно приостановили работу круглогодичного детского оздоровительного лагеря санаторного типа «Кубань». Об этом сообщили телеканалу «360».
По решению суда лагерь закрыли на два месяца.
Представители закона выявили административные правонарушения. Руководство заведения не соблюдало санитарно-эпидемиологические требования и игнорировало санитарно-гигиенических мероприятия.
Дети смогут отдыхать в лагере «Кубань» в случае, если дирекция полностью устранит все нарушения до истечения срока приостановки.
За три летних месяца около 3500 детей отдохнут в центре «Премьер» в Анапе. Бесплатные путевки получат 120 юных жителей Краснодара.
360tv.ru: последние новости
СК проведет проверку по факту перелома бедра воспитанницы рязанского детского сада В лагере для беженцев детям сделали «ручное» колесо обозрения Врачи из Реутова и Балашихи совместными усилиями спасли жизнь беременной пациентке с тромбозом
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы рекламу 90-х?26
Гагарину «избили за отказ от секса»33
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику5
Крид унизил девушку, которую выбрал в «Холостяке»9
Самые сексуальные блондинки из сериалов1
Видео
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
01:54
Дэниел Редклифф станет пилотом, чтобы спасти жену
Кино
04:33
Агутин раскрыл тайну дочери
Концерты
02:03
В кого превратились юные советские звезды
Кино
02:59
Как Элина Быстрицкая стала полковником
Кино
04:31
Вульгарные сцены в кино, которые никто не увидит
Кино
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
06:25
Смешные ошибки неподготовленных актёров
Кино
10:20
Неудачные дубли, которые никто не вырезал
Кино
12:56
Звезды, которым неслыханно повезло
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение