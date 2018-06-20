На Украине бушует эпидемия кори

Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

За период с 12 по 19 июня больше всего людей заболели корью во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Черновицкой областях и Киеве.

«Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 3428 человек: 1042 взрослых и 2386 детей), Закарпатской (всего 2633 человека: 475 взрослых и 2158 детей), Ивано-Франковской (всего 2422 человек: 698 взрослых и 1724 ребенка), Одесской (всего 1880 человек: 924 взрослых и 956 детей), Киеве (всего 1560 человек: 965 взрослых и 595 детей) и Черновицкой (всего 1202 человек: 398 взрослых и 804 ребенка) областях», — говорится в сообщении

За это время от осложнений кори умерли 11 человек: семеро детей и четверо взрослых.

Всего с начала года, данным министерства, корью заболели 21 894 человека — 8857 взрослых и 13 037 детей.