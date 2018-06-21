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Пострадавших при пожаре в Ростове детей отправили в детский лагерь на Кубани
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Пострадавших при пожаре в Ростове детей отправили в детский лагерь на Кубани 

360tv.ru 42 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Власти Ростова‐на‐Дону определили детей, семьи которых пострадали в пожаре на Театральном спуске, в детский оздоровительный лагерь на Кубани. Ребята будут отдыхать в «Шахтинском тестильщике» в Туапсинском районе. Об этом сообщила местная администрация.
«В оздоровительном учреждении особое внимание уделяется спорту, оборудованы спортивные площадки: футбольные поля, волейбольные и баскетбольные площадки, гимнастические комплексы, специализированные площадки для игровых видов спорта», — рассказали в администрации.
Кормить детей будут пять раз в день.
Судебные приставы закрыли детский лагерь «Кубань» в Туапсинском районе Сочи на 60 суток. Там были выявлены административные правонарушения.
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