Пострадавших при пожаре в Ростове детей отправили в детский лагерь на Кубани

Власти Ростова‐на‐Дону определили детей, семьи которых пострадали в пожаре на Театральном спуске, в детский оздоровительный лагерь на Кубани. Ребята будут отдыхать в «Шахтинском тестильщике» в Туапсинском районе. Об этом сообщила местная администрация.

«В оздоровительном учреждении особое внимание уделяется спорту, оборудованы спортивные площадки: футбольные поля, волейбольные и баскетбольные площадки, гимнастические комплексы, специализированные площадки для игровых видов спорта», — рассказали в администрации.

Кормить детей будут пять раз в день.

Судебные приставы закрыли детский лагерь «Кубань» в Туапсинском районе Сочи на 60 суток. Там были выявлены административные правонарушения.