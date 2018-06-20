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Два детских сада в Южном Бутово и Некрасовке поставили на кадастровый учет
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Два детских сада в Южном Бутово и Некрасовке поставили на кадастровый учет 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом сообщили в пресс-службе столичного Росреестра.
«Управление Росреестра по Москве поставило на кадастровый учет два дошкольных образовательных учреждения (ДОУ) в районе Южное Бутово (ЮЗАО) по адресу: ул. Маршала Савицкого, д. 9, и Некрасовка (ЮВАО) по адресу: ул. Покровская, д. 16 А», — говорится в сообщении.
Уточняется, что детский сад в Южном Бутово рассчитан на 300 мест. В саду предусмотрено 12 групп детей в возрасте от трех до семи лет. Детский сад в Некрасовке рассчитан на 350 мест. Он также располагается в трехэтажном здании, которое оборудовано лифтами. В 14 группах смогут обучаться по 25 детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. Кроме того, в этом саду есть все для комфортного пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья.
По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, оба объекта включили в Адресную инвестиционную программу, согласно которой в столице до 2020 г. будет построен 31 детский сад.
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