Два детских сада в Южном Бутово и Некрасовке поставили на кадастровый учет

Об этом сообщили в пресс-службе столичного Росреестра.

Управление Росреестра по Москве поставило на кадастровый учет два дошкольных образовательных учреждения (ДОУ) в районе Южное Бутово (ЮЗАО) по адресу: ул. Маршала Савицкого, д. 9, и Некрасовка (ЮВАО) по адресу: ул. Покровская, д. 16 А», — говорится в сообщении.

Уточняется, что детский сад в Южном Бутово рассчитан на 300 мест. В саду предусмотрено 12 групп детей в возрасте от трех до семи лет. Детский сад в Некрасовке рассчитан на 350 мест. Он также располагается в трехэтажном здании, которое оборудовано лифтами. В 14 группах смогут обучаться по 25 детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. Кроме того, в этом саду есть все для комфортного пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья.