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В летнем лагере «Дубки» прошло открытие второй смены
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В летнем лагере «Дубки» прошло открытие второй смены 

АиФ 1 час назад
«Детский оздоровительно-образовательный центр „Дубки“ торжественно открыл вторую смену,
также в 10 лагерях Саратовской области (»Ласточка», «Салют», «Дельфин», им. А. Гайдара, «Орленок», «Сосновый бор», «Восход», «Лесная республика», «Ясный», «Солнышко») открылись очередные смены для 1570 детей.
С приветственным словом к участникам церемонии открытия второй смены обратилась депутат Саратовской областной Думы, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлия Литневская: «Дорогие дубковцы, дорогие родители, разве можно не влюбиться в лагерь „Дубки“? Конечно же нет. Побывав здесь однажды, все дети стремятся приехать сюда ещё и ещё раз! Фирменным дубковским „Спасибо“ давайте поблагодарим всех, кто подарил Вам эту прекрасную вторую летнюю смену, чтобы Вы набрались сил, здоровья, приобрели новых друзей. Пусть эта смена для Вас будет яркой, солнечной и счастливой!».
После торжественной линейки по традиции прошёл праздничный концерт с участием творческих коллективов детского оздоровительного центра «Дубки». Завершился праздник большой игровой программой.
«Каждый год мы с удовольствием отправляем детей в этот лагерь. Ведь мы точно знаем, что коллектив обеспечит яркие и незабываемые впечатления, ребята проведут время с пользой для души и здоровья» — отметили родители.
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