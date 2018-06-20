Вологодские малыши посещают один из лучших детских садов России

Детский сад № 108 «Гнездышко» вошел в тысячу лучших в России и получил звание «Образцового». Жюри конкурса оценивало качество подготовки педагогов, уровень материально-технической базы, образовательную программу.

Детский сад взаимодействует с Европейской Академией начального образования и общественной организацией Германии АВО. На протяжении нескольких лет «Гнездышко» активно сотрудничает с детским садом из г. Виттен (Германия). Вологодские малыши для своих немецких ровесников делали и отправляли рисунки, знакомя их с жизнью в Вологде, а заведующие обменивались опытом.

Так в детском саду № 108 появилась «Почта для родителей», распространенный опыт в Европе. В одной из групп воспитатели организовали ячейки в виде гнездышек, куда складывают записки для родителей о каждом ребенке. Рассказывают, чем отличился малыш, и над чем стоит позаниматься дома. Всего сейчас детский сад № 108 посещают более 320 малышей.

«Наш детский сад посещает более 320 малышей. В нашем саду мы используем инновационные формы работы. Так, много лет в нашем учреждении существовал дневной стационар. Его посещали ребята с хроническими заболеваниями со всего города. Этой практикой мы делились с другими детскими садами России, Финляндии, Германии и Англии», — рассказала заведующая детским садом № 108 «Гнездышко» Елена Яблокова.

Детский сад № 108 — не единственный в Вологодской области, получивший звание «Образцового». В их число вошли также учреждения образования Череповца, Сокола и Великого Устюга.