На Ямале еще один ребенок, пострадавший от бродячих собак, получит компенсацию

На Ямале суд обязал администрацию одного из муниципалитетов выплатить компенсацию морального вреда семье ребенка, пострадавшего от укуса бродячей собаки. Животное напало на мальчика 4 февраля. «Поскольку проведение мероприятий по обеспечению безопасного проживания населения возложены на органы местного самоуправления, 08.06.2018 по иску прокурора района судом постановлено взыскать с администрации муниципального образования Аксарковское в пользу пострадавшего ребенка в счет компенсации морального вреда 35 тыс. рублей», — сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа. Случаи нападения бродячих животных на детей в округе не редкость. Ранее администрацию Салехарда обязали выплатить компенсацию семье мальчика, на которого 2 апреля напала стая собак. Ребенок получил серьезные раны и долгое время проходил лечение. От животных его удалось отбить прохожему. Обстоятельства произошедшего выясняли следователи, материалы проверок переданы в производство Главного следственного управления. После ряда подобных инцидентов в Надыме, Тарко-Сале и Тазовском прокуратура провела проверку заключения и исполнения контрактов на отлов животных в муниципалитетах, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения. Фото: prokuratura.tomsk.gov.ru.