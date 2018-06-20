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На Ямале еще один ребенок, пострадавший от бродячих собак, получит компенсацию
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На Ямале еще один ребенок, пострадавший от бродячих собак, получит компенсацию 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На Ямале суд обязал администрацию одного из муниципалитетов выплатить компенсацию морального вреда семье ребенка, пострадавшего от укуса бродячей собаки. Животное напало на мальчика 4 февраля.
«Поскольку проведение мероприятий по обеспечению безопасного проживания населения возложены на органы местного самоуправления, 08.06.2018 по иску прокурора района судом постановлено взыскать с администрации муниципального образования Аксарковское в пользу пострадавшего ребенка в счет компенсации морального вреда 35 тыс. рублей», — сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.
Случаи нападения бродячих животных на детей в округе не редкость. Ранее администрацию Салехарда обязали выплатить компенсацию семье мальчика, на которого 2 апреля напала стая собак. Ребенок получил серьезные раны и долгое время проходил лечение. От животных его удалось отбить прохожему. Обстоятельства произошедшего выясняли следователи, материалы проверок переданы в производство Главного следственного управления. После ряда подобных инцидентов в Надыме, Тарко-Сале и Тазовском прокуратура провела проверку заключения и исполнения контрактов на отлов животных в муниципалитетах, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения.
Фото: prokuratura.tomsk.gov.ru.
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