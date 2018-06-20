Около половины обратившихся за помощью в приморскую службу занятости женщин с детьми нашли работу

Также проводится бесплатные обучающие курсы.

Чуть более 3 тысяч женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, обратились в органы службы занятости населения Приморья в целях поиска подходящей работы. Почти 1450 из них уже трудоустроены, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Информация о том, как в Приморском крае создаются условия для работающих мам, прозвучала на коллегии департамента труда и социального развития Приморского края. Открывая заседание, директор департамента Лилия Лаврентьева напомнила: этот вопрос — один из приоритетов социальной политики государства на ближайшие годы.

«В декабре прошлого года на заключительном заседании координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей Президент Российской Федерации Владимир Путин говорил о необходимости содействия родителям, которые хотят работать не в ущерб воспитанию детей. Безусловно, мы будем и дальше работать в этом направлении, предлагать женщинам различные варианты трудоустройства», — подчеркнула она.

Как доложили участникам коллегии специалисты департамента, более 300 трудоустроенных мам выбрали вакансии с особым режимом работы. Это неполный рабочий день или неполная неделя, гибкий график, посменная или надомная работа.

«Как правило, это работа в отделениях связи, в организациях общественного питания, дошкольных учреждениях», — уточняют в ведомстве.

Чаще всего рабочие места с гибкими формами занятости предлагают работодатели Пожарского, Анучинского районов, Дальнереченска, Спасска-Дальнего, Партизанска.

Значительно повышает шансы безработного на дальнейшее трудоустройство профобучение или дополнительное образование по востребованным специальностям. За пять месяцев направление на бесплатные обучающие курсы получили почти 390 женщин.

Во исполнение майского Указа Президента Российской Федерации направление на обучение получили 120 женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. На эти цели уже затрачено более 1,5 миллионов рублей. В планах 2018 года обучить 300 женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком.

В работе с безработными женщинами, которые долгое время занимались только семьей, все свое время и силы направляли на воспитание детей, важное место занимает психологическая поддержка. Более 90% обратившихся в центры занятости жительниц Приморья воспользовались услугами профессиональной ориентации на рынке труда.

«Занятия с безработными дамами проходят индивидуально или группами. Задача — переориентировать человека с проблемы на поиск решений и ресурсов, отработка навыков самостоятельного поиска работы», — информируют специалисты.

Необходимым условием для выхода на работу женщин с детьми является достаточное количество мест в дошкольных учреждениях. Сегодня в Приморском крае действует более 600 муниципальных детских садов, которые посещают почти 90 тысяч детей. Еще около 1,4 тысячи ребятишек дошкольного возраста — в 13 частных образовательных учреждениях.

Основной задачей на текущий период является создание в дошкольных учреждениях дополнительных мест для малышей до трех лет. Проектная мощность действующих детских садов в 12 из 34 муниципалитетов предоставляет такую возможность. Полностью обеспечить местами в дошкольных учреждениях детей до трехлетнего возраста планируют к концу 2020 года.

В ходе обсуждения вопроса участники коллегии высказали различные предложения об активизации процесса трудоустройства женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей.

«Взаимодействие с работодателями по вакансиям с гибким графиком, работа с образовательными учреждениями с целью увеличения программы образовательных курсов, увеличение числа специализированных ярмарок вакансий, широкое информирование женщин об услугах центров занятости, в том числе и через средства массовой информации, — все это позволит нам выполнить те задачи, которые ставит Правительство на ближайшие годы», — подвела итог директор краевого департамента Лилия Лаврентьева.