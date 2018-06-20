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В Красноярске ребенок поскользнулся на мокром полу и упал в обморок
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В Красноярске ребенок поскользнулся на мокром полу и упал в обморок 

АиФ Красноярск 3 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Информация об этом появилась в группе «Ревизорро Красноярск».
Инцидент произошел в гипермаркете «Аллея» на Говорова, 57. Сколько ребенку лет в сообщении не утояняется. По словам очевидцев, ему понадобилась помощь медиков.
«От болевого синдрома ребёнок упал в обморок, и увезли на скорой в 20 больницу. Администратора в течение получаса найти не смогли. Только после этой ситуации были расставлены таблички «мокрый пол»», — пишет очевидец случившегося.
Напомним, ранее «АиФ-Красноярск» писал про красноярку, которая отсудила 25 тысяч рублей за сломанную в аптеке руку. Перелом женщина получила, поскользнувшись на мокром полу.
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