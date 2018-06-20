В Красноярске ребенок поскользнулся на мокром полу и упал в обморок

Информация об этом появилась в группе «Ревизорро Красноярск».

Инцидент произошел в гипермаркете «Аллея» на Говорова, 57. Сколько ребенку лет в сообщении не утояняется. По словам очевидцев, ему понадобилась помощь медиков.

«От болевого синдрома ребёнок упал в обморок, и увезли на скорой в 20 больницу. Администратора в течение получаса найти не смогли. Только после этой ситуации были расставлены таблички «мокрый пол»», — пишет очевидец случившегося.