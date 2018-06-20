В Ноябрьске прошел конкурс рисунков на асфальте, школьники рисовали дорожные знаки

В летнем пришкольном лагере школы № 7 Ноябрьска прошел конкурс рисунков на асфальте. Его организовали для ребят сотрудники Госавтоинспекции города, которые предложили школьникам нарисовать мелом на асфальте дорожные знаки, установленные Правилами дорожного движения.

Дети рисовали различные дорожные ситуации, и уже через несколько минут на пришкольном дворе появилось множество рисунков на дорожную тематику. Это были дорожные знаки, светофоры, пешеходы, переходящие дорогу, пешеходные переходы и другие ситуации, которые встречаются на автомагистралях.

В конце мероприятия ребята получили от организаторов призы за лучшие рисунки.