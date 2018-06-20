В НСО будут платить компенсацию за детей до трёх лет

По заданию врио губернатора региона Андрея Травникова прорабатывается вопрос выплат компенсации родителям тех детей, которых муниципалитеты не смогут обеспечить местами в яслях, об этом сообщил и.о. министра образования Новосибирской области Сергей Федорчук . Речь идёт о детях возрастом только до 3 лет из небогатых семей.

На ближайшие два года в регионе большие планы по строительству дошкольных учреждений. Для выполнения указа Президента РФ Владимира Путина об обеспечении местами в яслях детей, возрастом от 2 месяцев до 3 лет, Новосибирская область получит один миллиард рублей на 2018 и 2019 годы.

«Будем строить в основном в тех населённых пунктах, где эта проблема стоит наиболее остро, — рассказал и.о. министра. — Это Новосибирск, Бердск, поселок Кольцово, Каргатский район. Планируем также открывать ясельные группы на первых этажах многоквартирных новых домов, там, где это возможно по СНИПам. Всего за ближайшие два года прибавка составит порядка 2110 мест в дошкольных учреждениях».

В этом году планируется открыть детсад в Северном районе на 330 мест, в поселке Светлый Мошковского района — на 300 мест, в Новосибирском сельском районе — на 125 мест, в мегаполисе: в Кировском районе — на 220 мест, в Калининском — на 362 места, а также в городе Бердск и Толмачёвском сельсовете.