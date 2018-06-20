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Выделение пособий на сборы ребенка в первый класс обсудят свердловские депутаты
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Выделение пособий на сборы ребенка в первый класс обсудят свердловские депутаты 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Заксобрание Свердловской области рассмотрит на ближайшем заседании законопроект, предусматривающий единовременное пособие на ребенка из малоимущей семьи, поступающего в первый класс. Согласно документу, выплату следует выделять на приобретение для ребенка письменных принадлежностей, передает "Уралинформбюро".
Законопроект был внесен на рассмотрение облпарламента в апреле 2018 года депутатом Евгением Зяблицевым. 19 июня его обсуждение проходило на заседании комитета Заксобрания по социальной политике.
"Я каждый год помогаю таким семьям собрать детей в школу, поэтому точно знаю, что им необходима помощь государства. Проект закона был рассмотрен на комитете, но депутаты не смогли принять определенного решения, трое — «за» и трое — «против», — рассказал Евгений Зяблицев.
Впрочем, по его словам, разделение голосов не станет препятствием включению вопроса о пособиях в повестку заседания Заксобрания. Оно состоится 26 июня.
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