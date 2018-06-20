Выделение пособий на сборы ребенка в первый класс обсудят свердловские депутаты

Заксобрание Свердловской области рассмотрит на ближайшем заседании законопроект, предусматривающий единовременное пособие на ребенка из малоимущей семьи, поступающего в первый класс. Согласно документу, выплату следует выделять на приобретение для ребенка письменных принадлежностей, передает "Уралинформбюро"

Законопроект был внесен на рассмотрение облпарламента в апреле 2018 года депутатом Евгением Зяблицевым . 19 июня его обсуждение проходило на заседании комитета Заксобрания по социальной политике.

"Я каждый год помогаю таким семьям собрать детей в школу, поэтому точно знаю, что им необходима помощь государства. Проект закона был рассмотрен на комитете, но депутаты не смогли принять определенного решения, трое — «за» и трое — «против», — рассказал Евгений Зяблицев.

Впрочем, по его словам, разделение голосов не станет препятствием включению вопроса о пособиях в повестку заседания Заксобрания. Оно состоится 26 июня.