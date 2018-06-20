2 млрд рублей потратят на создание новых мест в детсадах Южного Урала

Изменения внесены в региональную госпрограмму «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» на 2015-2025 годы, на создание новых мест в детсадах дополнительно направят 2 млрд рублей, сообщают в пресс-службе главы региона.

Ожидается, что за время действия программы удастся организовать 2 600 новых мест в дошкольных учреждениях для детей до трёх лет. При этом 611,5 млн рублей потратят на приобретение помещений для детсадов, а ещё 684 млн рублей — на строительство новых объектов. Уточняется, что Из 2 млрд 1,2 выделены региональным бюджетом, остальные 800 млн регион получил из федеральной казны.

«Стройки ведутся в тех территориях, которые испытывают большую необходимость. Это Челябинск, особенно спальные районы — северо-восток и северо-запад. Аргаяш, Аша, военный городок в Чебаркуле», — отметил министр образования и научи Челябинской области Александр Кузнецов

Добавим, что на ближайшие два года новые детсады должны появиться в челябинских микрорайонах Чурилово, Яблочный и Академ Риверсайд, завершается реконструкция дошкольного учреждения в Курчатовском районе города.