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2 млрд рублей потратят на создание новых мест в детсадах Южного Урала
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2 млрд рублей потратят на создание новых мест в детсадах Южного Урала 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
Изменения внесены в региональную госпрограмму «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» на 2015-2025 годы, на создание новых мест в детсадах дополнительно направят 2 млрд рублей, сообщают в пресс-службе главы региона.
Ожидается, что за время действия программы удастся организовать 2 600 новых мест в дошкольных учреждениях для детей до трёх лет. При этом 611,5 млн рублей потратят на приобретение помещений для детсадов, а ещё 684 млн рублей — на строительство новых объектов. Уточняется, что Из 2 млрд 1,2 выделены региональным бюджетом, остальные 800 млн регион получил из федеральной казны.
«Стройки ведутся в тех территориях, которые испытывают большую необходимость. Это Челябинск, особенно спальные районы — северо-восток и северо-запад. Аргаяш, Аша, военный городок в Чебаркуле», — отметил министр образования и научи Челябинской области Александр Кузнецов.
Добавим, что на ближайшие два года новые детсады должны появиться в челябинских микрорайонах Чурилово, Яблочный и Академ Риверсайд, завершается реконструкция дошкольного учреждения в Курчатовском районе города.
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