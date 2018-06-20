В районе Ясенево открылась лесная академия

Теперь дети и родители ЮЗАО смогут побывать на экскурсиях в лесу и посетить мастер-классы каждое первое и третье воскресенье месяца. Об этом рассказывает газета «Москва За Калужской заставой».

Занятия проводит экоцентр «Скворечник». Курс лесной академии рассчитан на детей 6-10 лет. Маленькие ясеневцы и москвичи смогут изучить лес и его обитателей.

Каждое занятие состоит из экскурсии и практического мастер-класса. Их можно посещать как вместе со взрослыми, так и по отдельности. Занятия рассчитаны на детей старше пяти лет.

Лесная академия открыта по адресу: 36 -й км МКАД, внешняя сторона, зона отдыха «Битца», экоцентр «Скворечник». Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8-916-580-67-09.