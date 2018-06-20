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Измайловским малышам скучать летом не приходится
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Измайловским малышам скучать летом не приходится 

Управа района Измайлово города Москвы 43 минуты назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Детишки, посещающие в летние дни дошкольные отделения школы №2094, ежедневно проводят на воздухе.
Работа детсада, как сообщили воспитатели дошкольной группы №1 школьного образовательного комплекса №2094, отличается летом от другого времени тем, что гораздо больше времени дети проводят на свежем воздухе. Каждый день, участвуя в подвижных играх и спортивных эстафетах, измайловская детвора получает заряд здоровья. Летом природа предоставляет юным москвичам больше возможности для развития познавательных способностей дошкольников, несмотря на то, что они находятся в черте города. Ведь на улице их ждет множество открытий: песок, камни, зеленая трава и цветы.
Основными занятиями для детей стали не только ежедневные коллективные игры на воздухе и регулярные физические нагрузки, но и ознакомление с окружающей их природой, чтение детской литературы. По словам воспитателей, скучать малышам некогда!
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