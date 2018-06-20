Маленькому Ибрагиму из Таджикистана срочно нужна операция на сердце

Годы жизни можно подарить семимесячному Ибрагиму из Таджикистана. У мальчика тяжелый порок сердца. Операцию нужно делать в ближайшие дни. Ее готовы провести врачи в Москве, в центре Бакулева. Но денег на нее у родителей ребенка нет. Благотворительный фонд «Детские сердца» обращается к телезрителям телеканала «МИР 24» с просьбой помочь, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Наталья Дюжикова.

В некотором смысле маленький Играгим уже очень большой. Операции с пороком сердца, как у него, обычно делают, когда ребенку нет и полугода. Ибрагиму 7,5 месяцев. Ибрагим родился в Таджикистане. На первый взгляд ребенок был абсолютно здоров. Но в три месяца молодые родители заметили, что мальчик вялый, плохо набирает вес, у него постоянно поднималась температура. Потом — бесконечные больницы. В итоге семье посоветовали обратиться в Москву, центр Бакулева. Там поставили диагноз — тяжелый порок сердца.

«У ребенка открытый атриовентрикулярный канал. Высокая легочная гипертензия. Этот дефект чреват тем, что у детей развиваются необратимые изменения в легких. Дети начинают часто болеть, отстают в развитии, у них есть признаки недостаточности кровообращения», — поясняет заведующая отделением экстренной хирургии недоношенных детей первого года жизни ФГБУ НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Инесса Нефёдова.

Операцию обещал лично провести известный хирург Лео Бокерия. Ее Ибрагим с мамой Мохру ждут две недели. Сейчас даже отец мальчика в палату заходит только в специальном халате, шапочке и маске. Самая банальная инфекция для ребенка опасна. Несмотря на странный наряд, папу Хайёма Ибрагим узнает сразу.

«Он хорошо мультфильмы смотрит. Любит в телефон смотреть», — рассказывает отец Ибрагима Хайём Мирзоев.

Операцию на сердце Ибрагима нужно проводить в ближайшие дни. Но для семьи из Таджикистана в центре Бакулева лечение стоит 297 тысяч рублей. Только чтобы приехать в Москву, родители Ибрагива продали часть имущества на родине.

С просьбой помочь собрать эту сумму к телезрителям телеканала «МИР 24» обращается благотворительный фонд «Детские сердца». Для этого надо отправить СМС на номер 7195. В тексте указать сумму пожертвования и подтвердить платеж. Любое сообщение может спасти жизнь этому малышу и помочь ему быстрее вернуться на родину. «Мы надеется, что он будет как штык, и мы домой полетим», — говорит отец мальчика.

Своими сообщениями вы помогаете спасти жизнь десяткам детей. На прошлой неделе мы рассказывали историю Рамзана Садыкова. Малышу недавно исполнился год. Сразу после рождения ему поставили тяжелый диагноз — порок сердца. Врачи сказали родителям, что нужна операция стоимостью 297 тысяч рублей. Таких денег у родных Рамзана не было. В семье из Кыргызстана еще трое детей. Отец работает слесарем в Москве. Благодаря поддержке наших телезрителей удалось собрать почти всю сумму для проведения операции — 239 тысячи рублей.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ