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Экоцентр «Скворечник» открыл лесную академию
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Экоцентр «Скворечник» открыл лесную академию 

Управа района Ясенево 45 минут назад
Фото: За Калужской заставой
Курс лесной академии рассчитан на детей 6-10 лет. Маленькие ясеневцы и москвичи смогут изучить лес и его обитателей. Об этом рассказывает газета «Москва За Калужской заставой».
Дети и родители смогут побывать на экскурсиях в лесу и посетить мастер-классы каждое первое и третье воскресенье месяца.
Каждое занятие состоит из экскурсии и практического мастер-класса. Их можно посещать как вместе со взрослыми, так и по отдельности. Занятия рассчитаны на детей старше пяти лет.
Лесная академия открыта по адресу: 36 -й км МКАД, внешняя сторона, зона отдыха «Битца», экоцентр «Скворечник». Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8-916-580-67-09.
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