Костромичка Виктория Гельмашина стала звездой «Артека»

Это знак общественного признания. Его обладателем становятся только лучшие — награду присуждают за высокие личностные достижения, креативность, лидерство, уважение к сверстникам и артековскому сообществу. Звезд среди детей в «Артеке» выбирают каждую смену. В каждом из 9 лагерей международного детского центра проходит конкурс на лучший проект. Кто станет победителем — решают сами дети. Они голосуют за лучшую реализованную идею. На этот раз титул звезды достался костромичке. Вика принимает участие в профильной смене Российского военно-исторического общества . В рамках конкурса «Звезда Артека» Виктория Гельмашина реализовала проект дня детского самоуправления, который был разработан совместно с одногруппниками. На один день весь Лазурный встал «с ног на голову» — вожатыми и начальниками стали дети, а их обычные наставники играли роли непослушных ребят. «Вожатым на один день» пришлось организовать и провести ряд мероприятий, от обычных походов в столовую до развивающих игр, сообщает военно-историческое общество.

День самоуправления было очень сложно организовать. Но весь отряд, все наши, зажглись этой идеей, мы командой работали. В итоге мы все сделали. Мы узнали, каково это — быть вожатыми, нести ответственность. Устали ужасно! Но это было здорово! — рассказала Виктория ГЕЛЬМАШИНА

Награду Виктории получила из рук директора «Артека» Алексея Каспржака на церемонии закрытия смены.