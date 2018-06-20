В южной столице Кузбасса пройдут соревнования по конному спорту

Соревнования по конному спорту для детей и любителей пройдут в Новокузнецке 23-24 июня.

Торжественное открытие «Кубка памяти почетного гражданина г. Новокузнецка П. И. Степаненко» состоится 23 июня в 11:00 часов в Саду Металлургов, сообщает пресс-служба администрации города. В турнире будут участвовать дети и любители конного спорта. В программе представлены соревнования по манежной езде и конкур на лошадях и пони.

После торжественного открытия зрителей ждут показательные выступления по нескольким маршрутам. Самыми юными участниками станут дети в возрасте 5-6 лет в категории «Манежная езда». Подробную программу мероприятия можно найти на сайте администрации Новокузнецка.