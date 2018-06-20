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В южной столице Кузбасса пройдут соревнования по конному спорту
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В южной столице Кузбасса пройдут соревнования по конному спорту 

АиФ Кузбасс 29 минут назад
Фото: АиФ Кузбасс
Соревнования по конному спорту для детей и любителей пройдут в Новокузнецке 23-24 июня.
Торжественное открытие «Кубка памяти почетного гражданина г. Новокузнецка П. И. Степаненко» состоится 23 июня в 11:00 часов в Саду Металлургов, сообщает пресс-служба администрации города. В турнире будут участвовать дети и любители конного спорта. В программе представлены соревнования по манежной езде и конкур на лошадях и пони.
После торжественного открытия зрителей ждут показательные выступления по нескольким маршрутам. Самыми юными участниками станут дети в возрасте 5-6 лет в категории «Манежная езда». Подробную программу мероприятия можно найти на сайте администрации Новокузнецка.
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