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Концерт и игровая программа для детей и взрослых прошли в «Синичкином сквере»
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Концерт и игровая программа для детей и взрослых прошли в «Синичкином сквере» 

Официальный сайт управы района Богородское 28 минут назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Десятки жителей Богородского посетили программу, посвященную Дню России.
В народном парке «Синичкин сквер» в четверг, 14 июня, состоялся праздник, посвященный Дню России. Организатором мероприятия стал досуговый центр «Богородское».
На сцене в этот день выступили артисты самодеятельных коллективов района Богородское, а также солисты, представляющие школы и образовательные учреждения. Публика аплодировала исполнителям песен и зажигательных танцев, и множеству других номеров. Любой желающий принял участие в прикладных мастер-классах и изготовить разнообразные поделки и сувениры. Помимо этого дети вместе со своими родителями приняли участие в играх и спортивных эстафетах.
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