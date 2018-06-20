Концерт и игровая программа для детей и взрослых прошли в «Синичкином сквере»

Десятки жителей Богородского посетили программу, посвященную Дню России.

В народном парке «Синичкин сквер» в четверг, 14 июня, состоялся праздник, посвященный Дню России. Организатором мероприятия стал досуговый центр «Богородское».

На сцене в этот день выступили артисты самодеятельных коллективов района Богородское, а также солисты, представляющие школы и образовательные учреждения. Публика аплодировала исполнителям песен и зажигательных танцев, и множеству других номеров. Любой желающий принял участие в прикладных мастер-классах и изготовить разнообразные поделки и сувениры. Помимо этого дети вместе со своими родителями приняли участие в играх и спортивных эстафетах.